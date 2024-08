Rubate le moto da corsa all’ex pilota Fabio Mandelli

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 17 agosto 2024) Furto per un danno di 100mila euro, nei giorni scorsi, nel parcheggio del centro commerciale di Pavia. A subire il danno, che si stima possa essere di cirsa 100mila euro, denunciato ai carabinieri del luogo, è statodi Gatteo, exciclista, oggi titolare del Bikers Racing Team con sede a Cesena, che gareggia coi suoi piloti nel Campionato Italiano e in quello Mondiale di Super. Dice: "I ladri hanno portato via il furgone che è del mio meccanico Salvatore Lapolla, tredadi mia proprietà, i pezzi di ricambio miei per un valore di 20mila euro e poi tutta l’attrezzatura del meccanico per un totale stimato in circa 100mila euro. Ai carabinieri abbiamo presentato due denuce, la mia e quella del mio meccanico. Le indagini sono in corso e tutto è nelle mani della Procura della Repubblica di Pavia.