Only Murders in the Building il trailer dell’attesissima quarta stagione

(Di sabato 17 agosto 2024)in the, ecco il: Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez torneranno su Disney+ con i nuovi episodi a partire dal 27 agosto 2024 Disney+ ha diffuso ildiin the. La serie comedy originale premiata agli Emmy con Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez tornerà il 27 agosto in esclusiva su Disney+ (qui il sito internet ufficiale), con nuovi episodi disponibili ogni martedì. La trama Nelladiin the, il trio di podcaster amatoriali è alle prese con gli eventi scioccanti accaduti alla fine della terzache hanno coinvolto Sazz Pataki, la controfigura e amica di Charles.