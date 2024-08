Medioriente quando iniziò il flirt fra sinistra e islamisti

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 17 agosto 2024) Non c'è altro Dio all'infuori di Allah. Ma nemmeno c'è uno straccio di ebreo che non sia armato fino ai denti in questa città santa e disonorata. È da stamattina all'alba che cammino senza combinare nulla e a ogni passo per me è una umiliazione. Come farò a vendicarti, fratello mio, cugino Ashraf? Ti hanno ammazzato gli ebrei perché giravi con una pistola a Jenin, la nostra Jenin. Casa nostra. Pongo la mia fiducia in Allah. E vado avanti. Avevo provato ad avvicinarmi a un asilo. Sarebbe stato un colpo mica male: per gli ebrei, i bambini sono tutto. Il giardino di infanzia sembra un'installazione militare, guardie davanti all'ingresso e telecamere ovunque. Maarrivano i genitori a prenderseli, ho la possibilità di colpire: nel tragitto fra il cancello e la macchina del loro papino o mammina. Certo, i genitori saranno armati e mi faranno a pezzi in pochi secondi.