L' inconsapevole disponibilità del cliente a spendere di più per una tazzina di caffè L' esperimento da Starbucks

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di sabato 17 agosto 2024) Come hanno confermato grandi studiosi di economia comportamentale, quali George Loewenstein e Daniel Kahneman (vincitore del Premio Nobel per l’Economia nel 2002), la maggior parte delle decisioni è dominata da processi automatici, veloci, inconsci. Non sorprende quindi che il neuroimaging, maturato nell’ambito degli studi delle neuroscienze, possa dare utili indicazioni in tutti gli ambiti del marketing, tra cui il pricing. I vantaggi del neuropricing In una nota ricerca neuro scientifica, Kai-Marcus Muller (2012) ha dimostrato che i clienti sarebbero stati disposti aun po’ di più rispetto a un listino di per sé già elevato. Grazie al neuropricing, ovvero a un approccio innovativo, che permette di misurare, attraverso l’attività elettrica celebrale, ladei consumatori a pagare un certo prezzo, si possono fare scoperte interessanti.