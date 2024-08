Irregolarità settore extralberghiero il Comune di Napoli passi dalle parole ai fatti

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 17 agosto 2024) di Atex Campania* Siamo rimasti colpiti da una dichiarazione del Sindaco Manfredi in occasione del Ferragosto: “Stiamo facendo un lavoro per far emergere il “nero” molto concreto nele dal 1 settembre l’ avvio del codice identificativo nazionale consentirà avere una ulteriore regolarizzazione”. Ci chiediamo quale sia il lavoro “molto” concreto per contrastare il fenomeno dellenelche ha avviato ildi. Per la nostra associazione è molto importante conoscere le azioni intraprese al riguardo dalsu tale priorità che comporta conseguenze gravissime a tutto ildel Turismo. La nostra perplessità è alimentata dal fatto che da mesi molte strutture ricettive hanno chiesto aldiil Codice Identificativo (obbligatorio per legge) e al momento non ha avuto alcuna risposta.