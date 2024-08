Il vaiolo delle scimmie Primo caso in Europa Contagi sintomi e vaccini | come difendersi dal virus

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 17 agosto 2024) L’epidemia provocata dalsbarca in, ilsoggetto colpito è stato individuato in Svezia. Ora si teme che l’infezione, sostenuta dalmonkeypox possa dilagare nel continente, in arrivo dall’Africa centrale. Pamela Rendi-Wagner, direttrice del Centro europeo per la prevenzione e il controllomalattie (ECDC) considera altamente probabile che altri casi clinici di importazione saranno ospedalizzati alle nostre latitudini. Tutto era iniziato nel 1970 con un focolaio segnalato nella Repubblica Democratica del Congo, ma ilera conosciuto già dal 1958. Isi sono via via moltiplicati e due anni fa gli esperti dell’Organizzazione Mondiale della Sanità hanno parlato per la prima volta di una "emergenza sanitaria internazionale".