Gravina sicuro | Tre squadre possono ridurre il gap con l’Inter!

(Di sabato 17 agosto 2024) Il presidente, numero uno della Figc, ha parlato del campionato di Serie A che inizierà oggi. A detta sua, il gap consi è ridotto. COMBATTUTO – Il numero uno della Figc, Gabriele, ritiene il campionato di Serie A molto combattuto. A detta sua, alcunele distanze dai campioni d’Italia. Queste le sue parole: «Il campionato lo immagino più combattuto per lo scudetto. Conte al Napoli, Thiago alla Juve e anche il Milanil gap con. Italiano mi incuriosisce, la Fiorentina di Palladino ha le carte in regola per ripetere l’exploit del Bologna».