Bari-Juve Stabia in tv | data orario e diretta streaming Serie B 2024 2025

(Di sabato 17 agosto 2024) Ecco tutte le informazioni sulla, l’, latv e lodi, match dello stadio San Nicola valevole per la prima giornata del campionato italiano di. La squadra biancorossa allenata da Moreno Longo vuole partire con il piede giusto dopo essersi salvata ai playout nella scorsa stagione, sperando di raggiungere obiettivi diversi in questo nuovo campionato., come seguire il match La compagine campana, dal suo canto, è appena tornata in cadetteria e, dopo l’eliminazione al turno preliminare della Coppa Italia, spera di portare a casa i primi punti della stagione. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 17 agosto alle ore 20:30; latelevisiva sarà affia Dazn, a cui sarà affidato anche il servizio di. Sportace.it seguirà l’evento ine fornirà diversi approfondimenti.