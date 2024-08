Arrestato in esecuzione di mandato europeo un 33enne afgano ricercato dalle autorità tedesche

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di sabato 17 agosto 2024) Nel pomeriggio di ieri, 16 agosto, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cortona hannoun uomo di 33 anni di nazionalità afgana, residente in Germania. Il soggetto eragiudiziarieper i reati di appropriazione indebita, immigrazione clandestina a scopo di profitto, evasione fiscale e contributiva. Ildi arresto, emesso a seguito della sentenza dell’Giudiziaria tedesca, era stato inserito nel sistema Schengen e diffuso in Italia tramite il Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale della Polizia Criminale. Le indagini, condotte dai Carabinieri di Cortona in collaborazione con le, sono partite da una segnalazione che indicava la presenza delnel territorio cortonese, a bordo di una BMW.