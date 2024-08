Rovigo doppio sequestro di sostanze stupefacenti | due persone denunciate

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 16 agosto 2024), 16 agosto 2024 –dilungo le strade del Polesine. Nel primo caso i finanzieri della tenenza di Occhiobello, durante un controllo stradale, hanno fermato un giovane alla guida della propria autovettura in condizioni di alterazione psicofisica. Invitato dai militari a sottoporsi ad analisi cliniche, il giovane si è rifiutato. Approfondendo il controllo è emerso che era anche in possesso di un incarto contente circa dieci grammi di hashish, così come accertato mediante analisi drop test immediatamente eseguita. Quanto ritrovato in possesso del giovane è stato sequestrato. La successiva perquisizione domiciliare, eseguita su autorizzazione del Procuratore della Repubblica, non ha consentito di rinvenire altra sostanza.