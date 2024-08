Precipitati per oltre 1 000 metri Tragedia in montagna due vittime | morti gli alpinisti sul Cervino

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 16 agosto 2024) Una caduta fatale: il dramma di duesull’iconica vetta. Un’escursione di alta, iniziata con entusiasmo, si è trasformata in un incubo quando duesonolungo una delle pareti più impegnative e celebri al mondo. Una caduta senza fine:mille. I due uomini, esperti e ben equipaggiati, avevano intrapreso la scalata di unatanto affascinante quanto pericolosa, ignari del destino che li attendeva. Nonostante l’esperienza e la conoscenza dell’ambiente, qualcosa è andato tragicamente storto, portandoli a una terribile fine. Leggi anche: Ritorno incubo dalle vacanze, 150 passeggeri bloccati in aereo. Malori, in molti lasciati a terrain, dueglisulL’incidente è avvenuto il 14 agosto sul Monte, sul versante elevetico, ma è stato reso noto solo da poco.