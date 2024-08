Napoli sorpassato da Benfica e Arsenal ma il peggio deve ancora venire

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 16 agosto 2024) Sorpasso dele dell’, ilscivola giù: ilPer cancellare la brutta scorsa stagione, Aurelio De Laurentiis ha affidato la squadra ad Antonio Conte e al suo staff altamente qualificato. La sfida è ritornare nel minor tempo possibile ai vertici della classifica di Serie A. E soprattutto ritornare in Champions League. La pessima figura nella passata stagione, l’opportunità di non passare il turno degli ottavi di finale contro il Barcellona e l’anno senza coppe europee decreteranno un crollo importante delnel ranking UEFA. Il club azzurro ha centrato per oltre dieci anni di fila la qualificazione alle competizioni continentali. E ora i tifosi dovranno accontentarsi di vedere la propria squadra solo una volta a settimana, nel weekend. Niente notti europee. Niente inno Champions.