(Di venerdì 16 agosto 2024) Ad “avere bisogno” dellatra ucraini e russi èquindie Mosca si siedano al tavolo dei negoziati e pongano fine alla. A fare la parte, con questo ragionamento, del leader pacifista è il presidente della BieloAlexander, alleato stretto di Vladimir Putin, chepochi giorni fa non ha aspettato che qualche minuto per decidere di schierare i missili al confine con l’dopo che alcuni droni avevano superato la frontiera aerea. In un’intervista alla tv russa Vgtrkpassa da parole di pace all’ostentazione dei muscoli. Terminata l’esortazione nei confronti diper trovare un’intesa, l’autocrate di Minsk minaccia anche l’uso di armi nucleari tattiche nel caso in cui i confini della Bielofossero violati dal nemico.