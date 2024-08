Lo scatto su Rai 3 di Federico Ruffo test superato | ecco cosa può accadere ora

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 16 agosto 2024) Vi proponiamo "Teleraccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (Raitre) Qualcuno ha scritto giustamente che l'estate è il periodo ideale perare nuovi format o magari riproporre in chiave diversa quelli che vanno rodati. Sicuramente i vertici Rai hanno individuato in Filorosso Revolution, in onda a partire dallo scorso 23 luglio su Rai 3, uno dei contenitori informativi da sperimentare nel prime time; stesso discorso per Newsroom condotto da Monica Maggioni sulla stessa rete. Va detto - come osservano gli esperti di OmnicomMediaGroup - che quella in corso è stata un'estate atipica: il successo della programmazione olimpica ha destabilizzato tutte le reti e penalizzato anche i talk show. Il programma condotto daha fatto uno, sfiorando picchi del 7% di share e assestandosi su una media del 5.7%.