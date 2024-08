Il comandante Inzaghi guida la sua Inter | una parola d’ordine!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 16 agosto 2024) Oggi la prima conferenza dialla vigilia di Genoa-. I nerazzurri, campioni d’Italia, domani ospiti allo stadio Marassi. MENO UNO – Vincere è difficile, ma ripetersi lo è ancora di più. Ma se ti chiamiè un dovere, se non un obbligo riprovarci. Domani alle 18.30, la Beneamata riprenderà i battenti della nuova Serie A 2024-25, con l’obiettivo di difendere il titolo stravinto meritatamente appena tre mesi fa. I nerazzurri saranno ospiti allo stadio Marassi di Genova contro un Genoa abbastanza rivoluzionato soprattutto in attacco. Gilardino non potrà più affidarsi al tandem della scorsa stagione, quello composto da Albert Gudmundsson e Mateo Retegui, e in attesa dei nuovi rinforzi cercherà di mettere in difficoltà l’con l’ex Milan Messias in coppia con Vitinha.