Formia operativo il servizio di vigilanza e guardiania dei Quad

(Di venerdì 16 agosto 2024), 16 agosto 2024 – Al fine di garantire una maggiore sicurezza sulle spiagge della nostra cittadina e anche nelle aree montane, nel territorio del Comune diildidei “”. Mezzi speciali a quattro ruote motrici in dotazione alla Polizia Locale, acquistati attraverso i fondi messi a disposizione dalla Regione Lazio e approvati dalla giunta comunale guidata dal sindaco Gianluca Taddeo nell’ambito del progetto esecutivo denominato “D.G.R. n. 298/2024 – Interventi per la valorizzazione e promozione economica del litorale laziale, che prevede l’acquisto di attrezzature persulle spiagge e che mira a sostenere i Comuni per la gestione delle criticità connesse alla stagione balneare”.