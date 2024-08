Calciomercato Inter Inzaghi pensa al repeat Scudetto | la situazione in attacco e in difesa

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 16 agosto 2024) “Ricomincia una stagione nuova, avremo un esordio non semplice su un campo che negli ultimi anni è sempre stato difficile. Contro una squadra in salute e un ottimo allenatore. L’ambiente sarà caldo e ci stiamo preparando per esordire al meglio. Vincere loè stata una grandissima soddisfazione, ma adesso va lasciata alle spalle. Abbiamo una grande responsabilità, difendere il titolo. Siamo pronti e siamo coscienti che negli ultimi campionati chi ha vinto ha poi avuto delle difficoltà“. Sono le parole espresse dall’allenatore dell’, Simone, in conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Genova, match d’esordio nel nuovo campionato di Serie A. “La preparazione è stata buona nonostante gli arrivi a scaglioni -aggiunge il tecnico piacentino – I ragazzi li ho ritrovati bene, si allenano col sorriso, che vuol dire lavorare meglio. Li ho visti carichi, responsabili.