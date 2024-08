Cade dalla scala per pulire i vetri | 68enne muore per il terribile impatto

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 16 agosto 2024) Questa mattina, 16 agosto, intorno alle 9, un tragico incidente ha avuto luogo a Montecchio Emilia, in provincia di Reggio Emilia, dove un pensionato di 68 anni ha perso la vita mentre stava pulendo una vetrata nel suo condominio. Secondo le prime ricostruzioni effettuate dai carabinieri di Cavriago, l'uomo sarebbe caduto accidentalmente da unaposta a un'altezza di circa 3 metri, subendo lesioni gravissime che lo hanno lasciato privo di sensi. I soccorsi sono intervenuti rapidamente, e il pensionato è stato elitrasportato d'urgenza al Pronto Soccorso di Parma. Purtroppo, nonostante gli sforzi dei medici, l'uomo è deceduto poco dopo a causa delle gravi ferite riportate nella caduta. Le autorità stanno continuando le indagini per chiarire le circostanze precise dell'incidente.