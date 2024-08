Boldi bersaglio haters dopo auguri a Meloni | Io sincero non mi servono favori

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di venerdì 16 agosto 2024) (Adnkronos) – “Ho 79 anni e non ho bisogno di chiedere nessun favore. Sono ben oltre quella fase. I mieia Giorgia, di cui sono amico, sono sinceri”. Così Massimo, sentito dall’Adnkronos, risponde ai post di odio che hanno accompagnato un suo commento aglidi buon Ferragosto fatti dalla premier via social. L’attore comico aveva scritto: “Sei sempre più forte, hai cambiato e stai cambiando il nostro Paese in meglio ed io non posso far altro che ringraziarti”. Da qui commenti del tipo: “Vieni a fare il leccaculo allaper un posto in Rai?”, “Rincoglionito!”, “Torna a fare cinepanettoni”, “Una volta mi facevi ridereadesso solo piangere!”.