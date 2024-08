Azzuffata tra parlamentari in Turchia

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 16 agosto 2024) 19.25 Acceso dibattito nella Grande Assemblea nazionale turca sul caso di Can Atalay, deputato dell'opposizione in carcere con accuse di natura politica: Atalay si oppone al presidente Erdogan. L'Aula si è trasformata in un 'ring': è scoppiata una rissa tra. Ahmet Sik, un rappresentante dello stesso partito di Atalay, veniva aggredito da un parlamentare del partito al governo. Sik aveva appena definito i membri del partito al potere una "organizzazione terroristica". Decine iscesi alle mani e feriti.