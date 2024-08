Addio alla casalinga di Voghera si è spenta a 76 anni Paola Zanin Concati

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 16 agosto 2024)(Pavia), 16 agosto 2024 –di. Si èa 76vigilia di Ferragosto, vogherese,, maquale quel modo di dire conosciuto in tutta Italia, e che associa da sempre la città pavesefigura stereotipata della donna che se ne sta chiusa tutto il giorno in casa fra lavatrici da fare, polvere da passare e camicie da stirare, quel cliché non era mai andato giù. Per questoaveva fondato a metà degliNovanta l’associazione “ Casalinghe di”, per ridare lustro e il giusto merito a un ruolo, quello della massaia, che in Italia nel 2024 come trenta o sessant’fa, rimane la spina dorsale della società e degli equilibri familiari.