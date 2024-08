Uccide l’amante del ragazzo con una trappola | Ops è morta?

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di giovedì 15 agosto 2024) Una donna ha attirato in unadele l’ha uccisa di botte, la reazione dopo la notizia della morte è sorprendente Le liti d’amore sono un classico di alcune relazioni, spesso purtroppo sfociano in situazioni delicate, ma quando avvenuto a Burford, in Georgia, non sembra avere precedenti. Il fatto risale al 2022, la ventisettenne Antonetta Stevens da tempo sospettava che il suo fidanzato Daniel Gonzalez la tradisse con un’altra donna con cui lavorava. Un giorno ha deciso di seguirlo, scoprendoli entrambi mentre camminavano mano nella mano per una via. Invece di intervenire, però, ha deciso di elaborare un piano diabolico con cui colpire la sua rivale in amore, la trentenne Ashley Bocanegra. Un’idea malsana, irrazionale, che ha deciso di attuare nei giorni seguenti dopo aver lavorato a ogni minimo dettaglio.