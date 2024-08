Profilato il dna di chi abita dove è stata uccisa Sharon

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 15 agosto 2024) Per scoprire chi ha uccisoVerzeni, accoltellata in strada a Terno d'Isola dopo la mezzanotte del 30 luglio, gli investigatori puntano anche sulla carta degli esami scientifici e delle tracce biologiche. E così, mentre il Ris di Parma sta analizzando gli abiti indossati dalla trentatreenne e le tracce trovate sul suo corpo, gli investigatori hanno iniziato a profilare il dna di diversinti della cittadina bergamasca, in particolare quelli cheno in via Castegnate,è avvenuto il delitto. "Hanno fatto il test del dna a mia moglie e anche io mi sono sottoposto quando me l'hanno chiesto - ha riferito uno deglinti all'Eco di Bergamo - Per il test siamo andati in caserma. Nessun problema, non abbiamo nulla da nascondere. Anzi, ben vengano questi controlli".