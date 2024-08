Onu chiede a Mosca accesso a regioni russe colpite da Kiev

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 15 agosto 2024) L'Alto commissariato per i Diritti umani dell'Onu ha chiesto di poter accedere alle aree del territorio russoo invase dalle forze ucraine, compresa la regione di Kursk, dove avanzano le truppe dida alcuni giorni. "L'Ufficio delle Nazioni Unite per i Diritti umani ha inviato una richiesta alle autoritàper facilitare l'dell'Ufficio alle aree della Federazione Russadalle ostilità, comprese ledi Belgorod, Bryansk e Kursk, come parte del nostro mandato di monitoraggio e valutazione dei diritti umani", ha detto la portavoce, Liz Throssell.