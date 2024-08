LIVE Cobolli-Darderi 7-6 0-0 ATP Cincinnati 2024 in DIRETTA | inizia il secondo set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 15 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-15 Servizio e dritto vincente del numero 31 al mondo. 30-15 Ace. 15-15 Buona prima per il romano. 0-15 Doppio falloSET 18.02 Primo set molto equilibrato e sentito anche dai due giocatori, che non hanno nascosto il loro nervosismo. Dopo che l’andamento del parziale sembrava delineato da una partenza ad handicap di, apparso in difficoltà, quest’ultimo si è ripreso, riuscendo a recuperare il break di svantaggio e andando anche a un punto dal set. Poi alla fine il romano è prevalso al tie-break. 7-6 SET! Ancora un errore di precisione per il nativo di Villa Gesell, il romano conquista il primo parziale. 6-4 Lunga la risposta di, due set point. 5-4 Ace. 5-3 Scambio spettacolare, ne esce vincente il romano che sfrutta l’errore di rovescio dell’avversario.