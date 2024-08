John Cena | Mi sto preparando al ritiro dal 2019

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 15 agosto 2024) Nuove dichiarazioni della Superstar WWE, rilasciate questa volta al canale youtube di Denise Salcedo, trentaduenne regista e produttrice statunitense, durante le interviste di rito per la première del nuovo film Jackpot. Alla domanda dell’intervistatrice, che ha chiesto al campione americano come si stesse, dal punto di vista mentale alha così risposto: “Ottima domanda, Mi stoda molto tempo. Se rivedi le mie interviste, potresti notare come io ne parli fin dale sono dunque pronto per questo momento. Credo che sia il momento giusto; avrò del tempo a disposizione nel 2025 e la WWE si è dimostrata fantastica, pensando a tutto, compresa la preparazione di questi eventi, ndt. Pensavano che fosse una grande idea, quindi l’abbiamo percorsa. L’abbiamo estesa, portandola a 36 date.