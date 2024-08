È scattata la battaglia dell’assegno tra Ilary Blasi e Francesco Totti | Lei vuole tra i 18 e i 20 mila euro al mese lui non è disposto a dare più di 10 mila

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 15 agosto 2024) Èla “” tra. In attesa che entri nel vivo l’istruttoria della causa di separazione, prevista per la fine di settembre (l’obiettivo è stabilire chi abbia tradito prima e, dunque, a chi verrà riconosciuto l’addebito della fine del matrimonio), si apre uno nuovo fronte di scontro tra i due ex coniugi. In estrema sintesi, il punto è tutto economico: lachiede di revisionare a rialzo l’assegno di mantenimento per i tre figli e la gestione della villa all’Eur,invece punta ad un drastico ridimensionamento. Ecco tutti i dettagli svelati da Il Messaggero.