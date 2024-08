Redditometro | svelato cosa fa scattare i controlli Caf spiegano come difendersi

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Ilsarà il nuovo strumento adottato dall’Agenzia delle Entrate per controllare i cittadini e le loro spese. Ilconsentirà un’analisi dei redditi capillare sulle spese a partire dal 2016, quindi verosimilmente dalla dichiarazione dei redditi 2018. I dati che verranno scorporati sono quelli contenuti nell’anagrafe tributaria e verrà comunque data la possibilità a tutti didai, le voci a rischio (cityrumors.it)Lo strumento serve, in sostanza, a comprendere se c’è un corretto bilanciamento tra le spese sostenute e le entrate. In alternativa infatti verranno chieste spiegazioni. Se una persona con reddito basso ha un tenore di vita alto bisogna capire in che modo sostiene economicamente quel tipo di spese.