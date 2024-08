Nuovo ufficio turistico a Pieve Santo Stefano

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Arezzo, 14 agosto 2024 – Dallo scorso 1° luglio, è in attività al numero civico 5 di via Roma ildi, finanziato dal “bando borghi” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in collaborazione con la Pro Loco del paese. Responsabile di questoservizio è Luigi Locci, già presidente della Pro Loco, che sulle funzioni della struttura ha le idee molto chiare. “Il primo naturale compito che ci spetta – dichiara Locci – è quello di fornire le risposte al turista di passaggio, consigliandolo su ciò che può fare nel nostro territorio e su come viverlo. Noto con piacere che negli ultimi tempi i turisti sono cresciuti dal punto di vista numerico e ciò giustifica in pieno la presenza di questo