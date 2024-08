Morti investiti a Senigallia il fratello di Michele Scarponi | Ciclisti arrabbiatevi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 14 agosto 2024)(Ancona), 14 agosto 2024 – “Mi rivolgo a tutti, ma soprattutto agli adulti, di prendere seria coscienza che quando guidano un’automobile guidano un’arma e quindi hanno una grande responsabilità verso loro stessi, ma anche verso le altre persone. Basta poco per uccidere e soprattutto sulla strada non ci sono solo gli automobilisti, ma anche chi va in bici e a piedi. Quindi rallentare, non usare il cellulare, magari non prendere l’auto per brevi tragitti. Tutto contribuisce a salvare vite sulla strada. Siamo tutti coinvolti, nessuno assolto”. Chi parla è Marcoche ha perso il, campione filottranese di ciclismo, nell’aprile 2017 in un incidente stradale mentre il capitano dell’Astana si allenava sulle strade di casa in vista del Giro d’Italia.