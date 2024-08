Modena tredici colpi esterni al via L’ultimo a Gubbio quattro anni fa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Chi ben comincia È sempre stimolante iniziare il campionato con una vittoria, soprattutto se esterna. Dall’introduzione del girone unico ilc’è già riuscitovolte a vincere fuori casa al debutto e pervolte è poi stato promosso mentre nelle altre occasioni ha quasi sempre disputato buoni campionati. Prima vittoria esterna nel 1929-30 in Serie A, 3-1 a Padova con reti di Carnevali, Piccaluga e Manzotti II e dodicesimo posto finale. Successo a Bergamo, 1-0 sull’Atalanta nel 1933-34, questa volta in B, con la prima delle 32 reti stagionali di Remo Galli e promozione nella massima serie. Nel 1936-37 3-1 a Messina, reti di Bellini, Notti I e Zironi I, terzo posto con la risalita in A rimandata di un’annata. Nel 1940-41 3-1 a Vicenza, doppietta di Sentimenti III più assolo di Colaussi, e di nuovo promozione nella massima serie.