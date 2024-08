La statua della moglie di Zuckerberg è la cosa più cringe che vedrete nel 2024 FOTO

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Markha svelato ai suoi follower su Instagram l’imponentedi suaPriscilla Chan che da oggi troneggia nel giardinoloro casa a Palo Alto, in California. Si tratta di un’opera realizzata dall’artista Daniel Arsham con il quale il fondatore di Facebook ha voluto, a suo dire, recuperare la tradizione di avere unapropria sposa, in giardino, come ai tempi dell’antica Roma. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mark(@zuck) Nellae nel video condivisi da Zuck sul suo profilo ufficiale, si vede Priscilla che sorseggia con soddisfazione un caffè in vestaglia proprio sotto la sua, un opera in turchese e argento.