La pirateria online uccide il calcio i dati allarmanti | coinvolto il 39% degli italiani

(Di mercoledì 14 agosto 2024) La Lega Serie A ribadisce anche per questo campionato 2024-2025 la sua lotta alla, i cuisono, per contrastare lo streaming illegale di contenuti sportivi live e sensibilizzare l’utente finale sui rischi connessi. “Per la quinta stagione consecutiva promuoveremo su tutti i campi la nostra campagna contro laaudiovisiva, una piaga gestita dalla criminalità organizzata che ogni anno causa oltre 300milioni di euro di danni ai club, alitaliano, agli operatori televisivi e a tutti coloro che lavorano nel settore – ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Lega Serie A, Luigi De Siervo – Ma non solo: i pirati derubano i loro stessi clienti di, foto, video e soprattutto uccidono le passioni, danneggiando il tifoso vero, quello che paga regolarmente un abbonamento per seguire la propria squadra del cuore“.