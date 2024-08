Io come Chiara Ferragni? Lei più furba di me e senza vergogna | l’affondo di Nonna Silvi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Dalla pensione alla fama, con il cibo a fare da legame di una passione che non tramonta mai. Lo sa bene Silvana Bini, che per tutti, ormai, è. L’anziana più social d’Italia: 83 anni e 3,4 milioni di follower sul suo profilo Instagram dove spiega le ricette della tradizione culinaria nostrana. E non è di sicuro l’età a fermarla, perchéviaggia per il mondo per esportare la sua cucina nei più svariati paesi. L’ultimo? Il Qatar, da cui è tornata di recente dopo aver cucinato per l’emiro e la famiglia Al-Thani. “Viaggio in prima classe, tutto pagato, che bellezza – spiega l’influencer in un’intervista al Corriere della Sera -. E dire che ero un po’ timorosa, manco sapevosalutarli quelli lì, sa, l’emiro, la moglie: la mano? un inchino? Una riverenza? E poi mica ci rinuncio a questo (e si tocca il tau francescano al collo).