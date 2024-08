Incontro Nazionale dei Madonnari a Grazie di Curtatone gli artisti si ispirano ai versi della Divina Commedia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Mantova, 14 agosto 2024 – Ci siamo. Il borgo didi, nel Mantovano, si sta animandoal tradizionale appuntamento con l’Antichissima Fiera delle– dal 14 al 18 agosto – e il suo evento clou, l’dei, che quest’anno giunge alla sua 50esima edizione. Un traguardo importante per quello che viene riconosciuto come il più importante evento interdedicato all’arte madonnara, e che vedrà alcune importanti novità: il temacome fil rouge delle opere, che accompagnerà turisti e visitatori in un percorso guidato lungo alcuni passi del poema dantesco, e la partecipazione straordinaria, nel ruolo di presidente delle tre giurie selezionate, di Kurt Wenner, il più famoso street artist nel mondo, maestro madonnaro e padrestreet painting 3D, che conserva un profondo legame con