In un’epoca di controllo sui corpi e giudizi estetici costanti la cantante afferma il diritto di decidere come mostrarsi senza timore di critiche Un atto politico e un manifesto di libertà per tutte le donne

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Nel mondo della moda e dello spettacolo, la bellezza è spesso ridotta a un’estetica rigida, un modello da seguire. E il corpo viene vistostrumento da utilizzare con estrema prudenza. Eppure, per Elodie, che sarà tra i dodici artisti protagonisti del Calendario Pirelli 2025, la bellezza e il corpo sono qualcosa di molto più complesso e personale. Intervistata da Repubblica, lae attrice romana ha discusso la sua decisione di posare per il celebre calendario, sottolineandoil corpo sia per lei un “” die autodeterminazione.