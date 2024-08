Geolier rompe il silenzio sul fan aggredito dai bodyguard per un selfie

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di mercoledì 14 agosto 2024) “Inaccettabile”., fandaiper uncon il rapper – Un fan disarebbe statoda una guardia del corpo del rapper napoletano per aver provato a fotografarlo durante un party a Porto Cervo. Una notizia che ha suscitato parecchio clamore. Il diretto interessato durante il suo concerto a Gallipoli del 12 agosto è intervenuto sulla delicata vicenda. ( dopo le foto) Leggi anche: Romina Pierdomenico, periodo d’oro per lei: da “Love Game” al nuovo amore dopo Greggio Leggi anche: Matrimonio tra Al Bano e Loredana Lecciso: il cantanteililsul fandaiper unLa notte del 5 Agosto scorso, uno studente si trovava in vacanza a Porto Cervo con la sua comitiva di amici, quando nella discoteca dove si erano recati era arrivato