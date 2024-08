Geolier ospite speciale sul palco di Melpignano per La Notte della Taranta 2024

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di mercoledì 14 agosto 2024)sarà l’de La, evento musicale che accenderàe il Salento il prossimo 24 agosto. L’annuncio arriva in un periodo di straordinaria ascesa per il rapper partenopeo, impegnato in un tour estivo che ha registrato tre sold out consecutivi allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Il suo ultimo album, ‘Dio lo sa’ (Warner Music Italy), ha già ottenuto il doppio disco di platino, mantenendo la prima posizione nella classifica Album FIMI/GfK Italia per tre settimane consecutive. Tra i fenomeni musicali più rilevanti degli ultimi anno,si esibirà a Lacon una versione unica di I P’ ME, TU P’ TE, arrangiata dal maestro concertatore Shablo. Una performance che incuriosisce vista la capacità dell’artista di fondere radici musicali profonde con suoni urbani contemporanei.