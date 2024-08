Finisce tra i rovi l’Uomo seduto L’amarezza dell’artista Tedoldi | La mia statua in un magazzino

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 14 agosto 2024) La Spezia, 14 agosto 2024 –che per anni ha tenuto compagnia agli spezzini e ai tanti turisti, rimasti affascinati da quell’immagine in marmo sistemata all’ingresso del Museo Lia e realizzata dal maestro Sergio, adesso è nel verde. Tra l’erba alta, pezzi di ferro e rimasugli dilungo la strada che porta ai Buggi. Fuori dal centro città dove ha vissuto negli ultimi 10 anni.non è però “scappato” e neppure è stato spostato da qualche buontempone semplicemente perché ladi marmo pesa almeno 3 tonnellate. Ma oltre all’immagine poco edificante di un pezzo d’arte parcheggiato in un luogo prossimo alla discarica è l’aspetto umano che viene inevitabilmente scalfito. Sergioha 88 anni, è un artista, scultore, pittore che rappresenta Spezia come pochi altri e quellaè stata un omaggio alla città.