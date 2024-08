Ferragosto a tavola ristoranti pieni | Ma la crisi morde | menù al risparmio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Il grande caldo di questi giorni e il desiderio di un po’ di refrigerio hanno già decretato il tutto esaurito per la giornata dineiin collina e nelle località montane dell’Appennino. La settimana centrale di agosto si conferma sempre la più gettonata, anche se non mancano i segnali di una certageneralizzata. "L’Appennino è in una fase di grande rinascita – affermano dal rifugio ‘Giovo’ del Lago Santo a Pievepelago –. Dal post Covid è stato riscoperto e stiamo registrando un notevole incremento di turisti.? Già tutto prenotato. Tutti sono alla ricerca di una fuga dalla città e dal caldo, ma non basta questo, né la bravura, ci vogliono grazia, passione e umanità per fare stare bene i clienti e farli tornare".