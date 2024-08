Fedez si confida in una lettera intima alla sua assistente | Solo noi conosciamo la verità Il contenuto è commovente

Leggi tutta la notizia su eccellenzemeridionali

(Di mercoledì 14 agosto 2024)siin unasua: "noila". IlHai sentito l'ultima? Un rapper molto noto ha dato una svolta ai soliti gossip con una festa spettacolare e uno scoop sulla vita privata che non ti aspetti! Un evento da non dimenticare, un grande festino organizzato proprio da uno dei nomi più noti della scena rap italiana. Dove? Niente meno che nella fantastica Sardegna! Sembrava un after serale come molti altri in Costa Smeralda, ma si è trasformato nella festa più chiacchierata della stagione. Immagina un po': una villa da sogno affittataper l'occasione e un gruppo di invitati pronti a bre fino all'alba sotto un cielo stellato. Il protagonista della serata, il rapper Federico, non poteva essere più contento.