Era già stato accostato alla Spal diverse settimane fa nell’ottica di un eventuale scambio con Alessandro Tripaldelli che non è però più di attualità Piace il difensore centrale Silvestri ma il nodo è l’ingaggio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Negli ultimi giorni è tornato a circolare con una certa insistenza il nome di Luigi. Ildel Cesena eraaccogiàfa,di unconche non èpiù di. È vero che c’erano stati contatti tra i due club per il terzino sinistro classe 1999, ma in quel ruolo il Cesena poi ha ingaggiato l’exlino Raffaele Celia. Questo non significache lanon continui a sondare il terreno per. A differenza di quanto si pensava inizialmente infatti l’arrivo di Matteo Bachini non ha chiuso il mercato della batteria di difensori centrali. L’infortunio diFiordaliso – che poteva ricoprire diversi ruoli nella retroguardia – ha indotto il club biancazzurro a intervenire ulteriormente in questo reparto. Eè un profilo che