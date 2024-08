Dustin Hoffman e la citazione su Israele

Leggi tutta la notizia su butac

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Per la serie le citazioni improbabili, eccone una che ultimamente sta circolando sempre di più, si tratta di una presuntache sarebbe stata pronunciata dall’attore, questa: Io sono ebreo e dico che l’umanità ha cessato di esistere dalla nascita dello stato di. La troviamo condivisa su tanti profili filo palestinesi, sia in Italia che all’estero, dove circola in inglese e non solo. In inglese la stessa frase viene riportata così: I AM JEW AND I SAY THAT HUMANITY HAS CEASED TO EXIST SINCE THE BIRTH OF THE STATE OF ISRAEL. O così: Humanity seized to exist when Israel was established. Fonti? Nessuna, o meglio la prima fonte risale al 2009, su un sito con dominio s-oman.net, dove in arabo troviamo una lunga lista di citazioni controche sarebbero state dette da attori di Hollywood.