Controlli ora è tempo di bilanci | Buoni risultati ma non ci fermiamo Ecco le nuove zone sotto la lente

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 14 agosto 2024)osservazione speciale. Piazza don Minzoni e le altresensibili del centro sono dafiniteladelle istituzioni e delle forze dell’ordine. E ora èdi. Ieri mattina, nel corso del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura, è stata svolta un’analisi approfondita sugli esiti delle iniziative messe in campo in città negli ultimi mesi sul tema della sicurezza. Alla riunione presieduta dal prefetto Francesca Ferrandino, hanno preso parte i vertici provinciali di Questura, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza, oltre al vicesindaco di Empoli Nedo Mennuti e all’assessora alla sicurezza, Valentina Torrini. "Attenzione e approfondimento sono stati dedicati anche alle criticità recentemente rappresentate dal sindaco di Empoli Mantellassi", spiega la Prefettura in una nota.