Caso spiaggia del Gombo | La Regione antepone i privilegi di pochi alla tutela ambientale

(Di mercoledì 14 agosto 2024) "LaToscana ribadisce ancora una volta le sue priorità: assecondare iin barba alle regole di".dele campo boe, ancora all’attacco Una città in Comune con Ciccio Auletta. "Come chiesto a gran voce ddestra toscana, sarà concesso ai diportisti di avvicinarsi oltre il limite consentito dei 200 metri dcosta – punta il dito Una Città in Comune – , e, cosa più grave, di sbarcare sulladi San Rossore, fino ad oggita da un regolamento che ne impedisce l’accesso a chiunque se non tramite visite guidate o prenotando l’accessoattrezzata meSsa a disposizione di tutti. Regolamento che, pur essendo in vigore, sarà aggirato da dei permessi in deroga sulla base di non si sa quale norma".