Cabernet tequila e Champagne | la seconda vita di un’antica stazione ferroviaria convertita in distilleria

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Dimenticata, abbandonata e in rovina per decenni, la vecchiadella piccola cittadina Calistoga, nella Napa Valley, sembrava destinata a rimanere solo un relitto del passato. Ma oggi, ladei treni, attiva dal 1868 al 1937, è stata trasformata in un centro di ristorazione e distillazione di lusso. Dietro questa operazione di restauro c'è il gruppo Boisset Collection (di proprietà di una famiglia di origine francese con una lunga esperienza nel settore vinicolo in California), che ha voluto restituiree prestigio a questo edificio storico che un tempo era capolinea dei treni che partivano da Vallejo e percorrevano 42 miglia (circa 67 chilometri) fino a nord della California.