Beccaria sequestrata la droga al bagnino

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Aveva addosso 93 grammi di,e li aveva portati all’interno del carcere minoriledove svolge attività sportive in piscina con i ragazzi. L’operatore è stato controllato lunedì dalla polizia penitenziaria che ha trovato la sostanza (verosimilmente hashish) e l’ha. Lo segnala la Federazione sindacati autonomi Cnpp: "Lunedì – fanno sapere in una nota – il personale di Polizia Penitenziaria dell’Istituto Penale per Minorenni “”, capitanato dal dirigente Daniele Alborghetti, ha sequestrato 93 grammi di sostanza stupefacente, detenuta da un operatore esterno che svolge attività nell’Istituto milanese e destinato presumibilmente alla popolazione detenuta". Domenico Pelliccia, segretario generale aggiunto, e Giuseppe Merola, segretario nazionale Cnpp, esprimono "soddisfazione per la delicata attività di polizia giudiziaria svolta.