Anna Tatangelo punta da una vespa durante un concerto Abbandona il palco per il dolore

(Di mercoledì 14 agosto 2024) The show must go on o quasi per. La cantante ha dovuto fare i conti con unache l’hasul braccio sinistro nel corso di una Giulianova, in Abruzzo. Un doloroso incidente che ha costretto la donna adre il.Tutto è avvenuto mentre cantava Essere una donna, brano che laha presentato al Festival di Sanremo 2006: laha raggiunto il braccio della cantante ed è riuscita a pungerla. Visibilmente dolorante,ha cercato di andare avanti con l’esibizione, invitando il pubblico a cantare insieme a lei. Tuttavia, pochi secondi dopo, ha dovuto lasciare ilper farsi medicare nel backstage. Fortunatamente, non ci sono state conseguenze per la cantante.