Venezia va con l’acuto di Callas

(Di martedì 13 agosto 2024) Ad aprire i giochi del quintetto italiano in corsa per il Leone d’oro sarà sabato 31 agosto Campo di battaglia di Gianni Amelio, seguiranno lunedì 2 settembre Vermiglio di Maura Delpero; martedì 3 settembre Queer di Luca Guadagnino; mercoledì 4 settembre Diva futura di Giulia Louise Steigerwalt e, infine, giovedì 5 settembre Iddu di Fabio Grassadonia e Antonio Piazza. Questi i cinque appuntamenti chiave del calendario delle proiezioni per il pubblico della 81ª Mostra del cinema di, pubblicato ieri dalla Biennale. Martedì 27 agosto pre-apertura con L’oro di Napoli di Vittorio De Sica. Mercoledì 28 la tradizionale cerimonia di apertura, presentata quest’anno da Sveva Alviti, seguita dall’assegnazione del Leone d’Oro alla carriera a Sigourney Weaver e dalla prima del film Beetlejuice Beetlejuice di Tim Burton.