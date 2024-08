Taremi già attivo in allenamento pronto al debutto in Genoa-Inter!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 13 agosto 2024) Mehdi, a causa del suo stop per un problema muscolare, aveva causato qualche preoccupazione ai tifosi nerazzurri. Le foto dell’odierno lo vedono però giàcon il gruppo, segnale di un possibilein. IN GRUPPO – La notizia era arrivata nel primo pomeriggio di oggi, confermata dalle foto dell’ad Appiano Gentile pubblicate dal club. Mehditorna pienamente a disposizione di Simone Inzaghi e, soprattutto, lo fa a quattro giorni da, gara nella quale avrà sicuramente la possibilità di debuttare. Magari già dal primo minuto, dal momento che Lautaro Martinez è rientrato di fretta e furia in anticipo, proprio per prepararsi con il rischio di un’assenza dell’attaccante iraniano (oltre a quella di Marko Arnautovic).